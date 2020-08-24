Педофил пытался надругаться над 4-летней девочкой на детской площадке

Телеканалу РЕН ТВ стало известно о нападении педофила в Приморском крае, который пытался надругаться над четырехлетней малышкой.

Инцидент произошел 23 августа. По предварительным данным, жительница Хабаровска отпустила погулять маленьких детей на площадку, находившуюся у домика для отдыха. К ним подсел неизвестный мужчина и начал обнимать девочку.

Сообщается, что извращенец оголил гениталии и попытался растлить ребенка. Однако маленькую сестру спас брат, который схватил девочку за руку. Дети убежали к маме.

Реклама

Отметим, что педофил задержан. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.