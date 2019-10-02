Павел Мамаев прогулялся с супругой по Ростову

Футболист Павел Мамаев и его супруга Алана совершили прогулку по вечернему Ростову. Об этом рассказала в своем посте в Инстаграме жена игрока.

Вероятно, что супруги прогулялись по району, в котором они теперь живут. Такой вывод позволяет сделать подпись, расположенная под фотографией в соцсети. Комментарий Аланы гласит, что она с супругом находится «на районе». Пользователи Сети порадовались за Павла и Алану.

По всей видимости, Мамаев уже успел перевезти свою семью в Ростов после подписания контракта с этой командой, сообщает Привет Ростов.

Фото: Instagram @alana_mamaeva