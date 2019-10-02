На главную Новости мира Павел Мамаев прогулялся с супругой по Ростову
Новости мираОбществоСпорт

Павел Мамаев прогулялся с супругой по Ростову

Футболист Павел Мамаев и его супруга Алана совершили прогулку по вечернему Ростову. Об этом рассказала в своем посте в Инстаграме жена игрока.

Вероятно, что супруги прогулялись по району, в котором они теперь живут. Такой вывод позволяет сделать подпись, расположенная под фотографией в соцсети. Комментарий Аланы гласит, что она с супругом находится «на районе». Пользователи Сети порадовались за Павла и Алану.

По всей видимости, Мамаев уже успел перевезти свою семью в Ростов после подписания контракта с этой командой, сообщает Привет Ростов.

Фото: Instagram @alana_mamaeva

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Одессе мужчина выбросил бывшую жену с балкона

В Курске появился дорожный «санитар»

В Ульяновске водитель разбил машину из-за открытого люка – фото