Пауэрлифтера задержали за избиение клиента фитнес-клуба

В Москве задержан пауэрлифтер, которого обвиняют в избиении другого посетителя фитнес-центра. Уточняется, что два атлета не поделили тренажёр.

Момент избиения был заснят на видео. При просмотре кадров можно заметить, как один из спортсменов набрасывается на другого и начинает его бить. В это время в разборку двух качков вмешивается третий атлет, который разнимает агрессивных мужчин.

После инцидента полицейские оформили протокол на нападавшего и выписали ему штраф. Однако это не последние санкции в адрес агрессивного любителя фитнеса. Сам спорткомплекс может лишить его абонемента и внести в «чёрный список», сообщает РЕН ТВ.