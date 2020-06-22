Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала войны

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл «сердечно» поздравил жителей России с началом Великой Отечественной войны. Запись речи священника была опубликована на ютуб-канале «России 24».

Патриарх выступал 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, перед главным храмом Вооруженных сил России. Он обратился к россиянам и «сердечно» поздравил их с памятной датой, сообщает Вечерняя Казань.

– Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю, – заявил Кирилл.

Заявление патриарха оказалось двусмысленным и вызвало непонимание в Сети.