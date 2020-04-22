Парень дважды переехал собутыльника-подростка на авто

В Бурятии 18-летнего парня обвиняют в покушении на убийство. Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональное СК, он дважды переехал собутыльника-подростка на машине.
Инцидент произошел 15 апреля в Джидинском районе. После распития спиртного на берегу реки возле села Петропавловка молодые люди поссорились в машине с 18-летним водителем.
Когда жертва была на улице, злоумышленник дважды переехал колесами упавшего после столкновения потерпевшего. Остальные молодые люди пытались помещать нападавшему. Подростка доставили в больницу. Его состояние выясняется.
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