Парень дважды переехал собутыльника-подростка на авто

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В Бурятии 18-летнего парня обвиняют в покушении на убийство. Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональное СК, он дважды переехал собутыльника-подростка на машине.

Инцидент произошел 15 апреля в Джидинском районе. После распития спиртного на берегу реки возле села Петропавловка молодые люди поссорились в машине с 18-летним водителем.

Когда жертва была на улице, злоумышленник дважды переехал колесами упавшего после столкновения потерпевшего. Остальные молодые люди пытались помещать нападавшему. Подростка доставили в больницу. Его состояние выясняется.

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