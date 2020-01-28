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Отец сломал челюсть непослушному сыну на Камчатке

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Камчатки, который сломал челюсть своему 8-летнему сыну. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД по краю.

Инцидент произошел в поселке Оссора еще в декабре, но сообщается об этом только сейчас. Ребенок со следами побоев пришел в школу, откуда его увезли в больницу. Мальчику диагностировали перелом нижней челюсти со смещением.

По предварительной версии, отец поднял сына и с силой бросил на пол за мелкое непослушание. Выяснилось, что мужчина систематически жестоко избивает сына. Проводится проверка.

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