Отец истязал ребенка и избил до смерти металлической тарелкой

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Яковлевского района в Приморье, который избил 13-летнего сына до смерти и нанес 11-летней дочери различные травмы, передает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в марте этого года. По версии следствия, 43-летний мужчина несколько дней избивал двух своих детей за надуманные провинности. В частности, злоумышленник бил их ремнем с металлической пряжкой по разным частям тела.

Известно, что мальчика отец избивал руками и ногами, а также металлической тарелкой. Также он бросил ее ребенку в голову. Мальчик скончался от тяжелых травм.

Отметим, что выжившую девочку направили в реабилитационный центр. В настоящее время школьницу воспитывает опекун.

Следователи дали оценку бездействию органам системы профилактики. Виновные понесли дисциплинирую ответственность.