Отец и два сына погибли в ДТП в Ингушетии

Отец и два сына погибли в ДТП в Малгобеке (Ингушетия). Об этом сообщает интернет-газета «Ингушетия» со ссылкой на региональное МЧС.
Известно, что погибшим мужчиной был родственник известного ингушского имама Ибрагима Батырова. Уточняется, что погибшим подростками было 14 и 15 лет.
Как видно на публикованном фото разбитый автомобиль сильно искорежен после столкновения. Шансов выжить у людей не было. По факту произошедшего ведется расследование.
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