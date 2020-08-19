Отдыхающие устроили массовую разборку на базе отдыха в Сочи

Как минимум 10 человек стали участниками массовой разборки в Сочи. Драка случилась между туристами на базе отдыха «У Чертовых ворот». В Сети появились кадры с места событий.

При просмотре контента можно заметить, что разборка случилась около детской площадки. Свидетелями драки стали многочисленные дети, находившиеся в тот момент на улице.

Участниками разборки стали сперва мужчины, которые повздорили по какому-то поводу, а затем в драку полезли и женщины, желая разнять своих возлюбленных.

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Неизвестно, что стало причиной для разборки. Кроме того, нет и официальных комментариев по данной теме, сообщает Регион Онлайн.