Отчим выбросил подростка-инвалида из окна в Петербурге

Мать выброшенного из окна многоэтажки подростка в Петербурге поделилась подробностями трагедии, сообщает Пятый канал.

Сообщается, что мужчина выбросил его из окна после того, как ребенка забрали домой после занятий. Мальчик выжил и сейчас находится в стабильном состоянии в реанимации.

Женщина призналась, что не ожидала нападения сожителя на ребенка. По ее словам, конфликтов между ним и ее сыном не было.

«Все внешне нормально было. Я его знаю столько лет, и тут такое произошло», — рассказала она.

Подросток болен аутизмом и учится в коррекционной школе. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Вину в совершении преступления мужчина не признает.