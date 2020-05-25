Осквернитель мемориала ВОВ задержан В Черноголовке

Правоохранители задержали подозреваемого в вандализме, который разгромил мемориал в Черноголовке (Московская область). Допрос 37-летнего мужчины был заснят на видео.
Выяснилось, что разгром памятника совершил местный житель. Задержанный пояснил, что на ужасный поступок его толкнуло «дурное настроение».
Напомним, что 23 мая вандал пришел к мемориалу на бульваре имени Золотого, сломал венок в форме звезды, раскидал цветы ногами и скрылся. По данному факту проводится расследование, пишут Вести.
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