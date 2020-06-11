Оружие применили во время конфликта в Краснодаре

Краснодарские полицейские ищут участников конфликта, во время которого случилась перестрелка. Инцидент произошел на территории одного из жилых комплексов.
Как сообщили очевидцы, на улице Дмитрия Благоева было применено неустановленное оружие, с помощью которого стороны, участвовавшие в конфликте хотели разрешить спор. Правоохранители ищут участников разборки и их машины.
По предварительной информации, никто травм не получил. На месте взяты гильзы от оружия. По первоначальным данным, во время конфликта использовалось травматическое оружие, пишет РЕН ТВ.
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