Опубликованы первые фото Ефремова из белгородского СИЗО

Опубликованы первые фотографии Михаила Ефремова из белгородского СИЗО. Их разместила на своём сайте Белгородская епархия.

Осужденный за ДТП со смертельным исходом артист находится в СИЗО-3. Туда прибыл митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Он отслужил молебен, исповедовал и причастил осужденных.

В белгородском СИЗО-3 Ефремов находится на карантине. После прохождения карантина его отправят исправительную колонию.

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Кутузовском проспекте столицы. Нетрезвый актёр выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном. Водитель фургона рязанец Сергей Захаров погиб.