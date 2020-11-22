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Опубликованы первые фото Ефремова из белгородского СИЗО

7info7

Опубликованы первые фотографии Михаила Ефремова из белгородского СИЗО. Их разместила на своём сайте Белгородская епархия.

Осужденный за ДТП со смертельным исходом артист находится в СИЗО-3. Туда прибыл митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Он отслужил молебен, исповедовал и причастил осужденных.

В белгородском СИЗО-3 Ефремов находится на карантине. После прохождения карантина его отправят исправительную колонию.

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Кутузовском проспекте столицы. Нетрезвый актёр выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном. Водитель фургона рязанец Сергей Захаров погиб.

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