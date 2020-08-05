Онколог объяснил,откуда берется рак в «генетически здоровой семье»

Главный онколог Минздрава России, академик РАН, заслуженный врач России Андрей Каприн рассказал пользователям Сети, откуда в «генетически здоровой семье» внезапно появляется рак. Он уточнил, что болезнь далеко не всегда появляется из-за наследственного признака. Генетикой объясняются примерно 15 процентов случаев возникновения онкологического недуга, сообщает РГ.

«Другое дело, что происходят мутации, связанные с возрастом и образом жизни. Доказано, что образ жизни имеет значение. Например, курение в 30 раз увеличивает риск заболевания несколькими локализациями рака. Если сюда добавить алкоголь, то риски развития недуга также дополнительно возрастают. Вот смотришь, вроде генетически здоровая семья. А потом там появляется рак легкого, рак мочевого пузыря. Выясняется, что здесь присутствуют вредные привычки», – сказал врач.

Он подчеркнул, что облегчить ношу организма можно, бросив вредную привычку. Легким нужно примерно 10 лет, чтобы восстановиться после того, как человек бросает курить, подметил специалист.

«Не стоит забывать и про возраст. После 65 каждые пять лет на десять процентов увеличивается количество клеточных мутаций. Их уже не способен сдерживать иммунитет. В результате может начаться злокачественный процесс в организме», – заключил Каприн.