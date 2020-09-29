Охранник коррекционной школы надругался над малолетними ученицами

Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего охранника коррекционной школы-интерната в Уфе. Его подозревают в надругательстве над двумя воспитанницами, передает ГТРК Башкортостан.

По версии следствия, жертвами злоумышленника стали школьницы 13 и 14 лет. Сообщается, что он применил силу и трогал девочек за грудь. Ученицы не выдержали и рассказали о посягательствах директору школы, который пожаловался на охранника в полицию.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений. В ходе расследования также будет проверена организация работы школы-интерната и частной охранной организации.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.