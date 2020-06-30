Охотник застрелил собаку на глазах хозяйки под Челябинском

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Уголовное дело завели в Челябинске в отношении мужчины, который застрелил собаку породы хаски на глазах у хозяйки. ЧП произошло, когда женщина гуляла с псом в песчаном карьере.

По словам владелицы животного, ее пес просто играл в воде, не нападая на охотника. Мужчина решил пристрелить собаку после того, как та, якобы отобрала у него добычу – утку. Хозяйка хаски предложила деньги взамен птицы, но в ответ посыпались угрозы и предупредительные выстрелы.

«Он сказал: «Буду стрелять и по вам. Ваша собака забрала мою дичь, я заберу одну вашу собаку», – вспоминает хозяйка убитого пса.

Мужчина пообещал выстрелить и в двух женщин – хозяйку Екатерину и ее подругу. Им ничего не оставалось делать, как просто стоять и смотреть на то, как убивают питомца. Охотник подошел почти вплотную к собаке и произвел в упор смертельные выстрелы. Пес не выжил. хозяйка лишь успела довезти любимца до клиники.

Охотник так и не извинился перед потерявшей собаку женщиной. Он заявил, что оборонялся и пристрелил животное из-за того, что оно нападало на него. По факту вопиющего инцидента ведется расследование. За поступок мужчине грозит лишение свободы на срок до 3 лет, пишут Вести.