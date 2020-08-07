Огромная собака вырвала 3-летнему мальчику кусок мяса из бедра

В СК заинтересовались нападением алабая на трехлетнего мальчика в городе Вольск. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ. Опубликованы кадры с участием потерпевшего.

Инцидент произошел 2 августа около дома на улице Фрунзе. Сообщается, что малыш вместе с другими детьми он играл у калитки соседей. Те решили отпугнуть их собакой. По словам матери, животное напало на ее ребенка. В результате соседская собака вырвала мальчику кусок мяса из бедра.

В полиции подтвердили факт нападения пса на ребенка. По данному факту проводится проверка. Отмечается, что в данном вопросе еще необходимо доказать умысел, что будет достаточно трудно сделать.