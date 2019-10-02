Ограждение убило жителя Астрахани

В Астраханском регионе мужчина погиб после того, как упал на металлическую ограду. По факту инцидента ведется расследование.

Известно, что ЧП случилось 1 октября. Житель Астрахани 1971 года рождения был около дома на улице Царевской. По неизвестной причине гражданин упал с крыльца на ограждение. В итоге часть забора оказалась в шее мужчины. Ранение оказалось смертельным, потерпевший умер до приезда медиков.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Его расследование сейчас ведется, сообщает kaspyinfo.ru.