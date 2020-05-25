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Ограничения с внутреннего туризма будут сниматься с 1 июня

Алексей Агеев
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Вице-премьер Российской Федерации Чернышенко заявил, что ограничения с внутреннего туризма постепенно будут сниматься в июне. Правительство планирует смягчать меры уже с 1 числа грядущего месяца.

Как сообщает ТАСС, рекомендации по постепенному выходу туристической отрасли из изоляции опубликуют до наступления первого июня.

При этом призыв воздержаться от путешествий за границу, с которым ранее выступил премьер Мишустин, сохранится.

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