На главную Новости мира Ограбление в Ставрополе: Добычей преступников стала продукция из секс-шопа
Новости мираПроисшествия

Ограбление в Ставрополе: Добычей преступников стала продукция из секс-шопа

Ночью с 5 на 6 октября двое неизвестных решили совершить ограбление в секс-шопе в Ставрополе. Затеянное преступление пошло не по плану, и история закончилась явно не так, как хотели грабители.

Двое мужчин в масках ворвались в магазин с товарами для интимной жизни и потребовали от продавца выручку. Однако ее не оказалось у работника магазина. Тогда, чтобы не уходить «порожняком», преступники забрали 32 фаллоимитатора. В итоге ущерб от нападения составил 30 000 рублей.

Хозяева торговой точки для взрослых на грабителей обиделись несильно. Они не стали заявлять в полицию о произошедшем, сообщает Городской ревизор.

Фото: скриншот из видео

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Авария с участием микроавтобуса в Крыму унесла одну жизнь

Российским лётчикам могут выдать уникальное оружие

Под Астраханью пропавшую собаку нашли спустя год