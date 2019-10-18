Ограбление в Ставрополе: Добычей преступников стала продукция из секс-шопа

Ночью с 5 на 6 октября двое неизвестных решили совершить ограбление в секс-шопе в Ставрополе. Затеянное преступление пошло не по плану, и история закончилась явно не так, как хотели грабители.

Двое мужчин в масках ворвались в магазин с товарами для интимной жизни и потребовали от продавца выручку. Однако ее не оказалось у работника магазина. Тогда, чтобы не уходить «порожняком», преступники забрали 32 фаллоимитатора. В итоге ущерб от нападения составил 30 000 рублей.

Хозяева торговой точки для взрослых на грабителей обиделись несильно. Они не стали заявлять в полицию о произошедшем, сообщает Городской ревизор.

Фото: скриншот из видео