Один из основателей группы «Чайф» заразился коронавирусом

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Один из сооснователей группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в Фейсбуке.

61-летний гитарист сказал, что стал частью статистики – ему был поставлен диагноз COVID-19, пневмония. Музыкант отметил, что по совету знакомых врачей вовремя начал принимать антибиотики и поражение лёгких у него всего 10%.

Бегунов призвал людей не слушать бессмертных идиотов, которые заявляют, что коронавируса не существует. Он отметил, что нет таких врагов, которым хотел бы пожелать таких же переживаний и впечатлений.