Очевидец заснял на видео последствия жесткой посадки самолета в Тверской области

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тверском регионе. Это случилось неподалеку от Васильево. Последствия момента были засняты на видео очевидцем событий.

Как сообщает РЕН ТВ, в результате происшествия травмированными оказались три человека. При просмотре видео можно заметить, что все пострадавшие сами выбрались из самолета. Женщина даже возмущалась, что не смогла обнаружить свою сумку.

После происшествия начата проверка. Выясняются детали ЧП.