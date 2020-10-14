Обвиняемый в педофилии архангельский экс-министр признал вину

Телеканал «360» сообщил о признании бывшим министром образования Архангельской области Юрием Гнедышевем вины в развращении двух девочек.

По версии следствия, в конце прошлого года злоумышленник переписывался со школьницами 12 и 14 лет. Одной из них педофил отправил ссылку на видео для взрослых.

Отметим, что Гнедышева отправили под домашний арест. Следователи продолжают опрашивать свидетелей, проверять контакты Гнедышева и проводить экспертизы.

Если вину мужчины докажут, то он может отправиться за решетку на 12 лет.