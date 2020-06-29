Общероссийский выпускной – 2020 войдет в историю как самый красивый и грандиозный

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Общероссийский выпускной – 2020, несмотря на его проведение в онлайн-формате, войдет в историю как самый красивый и грандиозный, считают эксперты и выпускники.

Ведущие телевизионные и интернет-ресурсы объединили усилия, чтобы сделать шоу незабываемым. Соцсеть «ВКонтакте» устроила «Основной выпускной», Первый канал — концерт «Большая перемена». А кульминацией праздника стали петербургские «Алые паруса».

«Очень масштабно придумано — с реальными алыми парусами и Александром Грином. По телевизору это выглядело просто необыкновенно. На всю жизнь ребята запомнят такое зрелище, оно невероятное. По-моему, такого еще не было». — отметил народный артист РФ Дмитрий Харатьян, не участвовавший в шоу, проходившем в акватории Финского залива.

Такого выпускного точно ни у кого еще не было, солидарна танцовщица Анастасия Волочкова. Она хотела бы, чтобы и у ее дочери был выпускной с алыми парусами.

Сами выпускники, их родители бурно обсуждали прошедший праздник в соцсетях, публиковали фотографии в приготовленных нарядах, с шариками и цветами, ставили под ними хештег #онлайнвыпускной.

Данные о телеаудитории онлайн-выпускного появятся в понедельник-вторник. Но уже первые результаты от «ВКонтакте» — свыше 22 млн просмотров — подтверждают прогнозы: 27 июня у экранов собралась почти вся страна.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Один для всех: каким запомнят выпускной-2020 школьники и студенты

