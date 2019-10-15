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Облачное решение «Ростелекома» по безопасности для Единой биометрической системы согласовано ФСБ России

«Ростелеком» согласовал с ФСБ России системный проект на облачное решение по информационной безопасности для работы с Единой биометрической системой. Соответствующее письмо № 149/7/6-470 было направлено в компанию 3 октября 2019 года. Облачное решение, разработанное «Ростелекомом», предоставит малым банкам возможность осуществлять полноценную регистрацию биометрии и удаленную идентификацию клиентов.

Инфраструктура облачного решения развернута в Центре обработки данных «Ростелекома». Решение, основанное на сервисной модели, позволит небольшим банкам сэкономить на приобретении и установке дорогостоящего оборудования, а также выполнить требования регулятора в полном соответствии с требованиями безопасности. Срок подключения к облачному решению составит от двух недель, в то время как интеграция типового решения занимает от двух месяцев.

«Наша компания уделяет большое внимание вопросам информационной безопасности и защиты персональных данных граждан. Облачное решение по безопасности биометрии позволяет “Ростелекому” предоставить небольшим банкам сервис для работы с Единой биометрической системы в полном соответствии с требованиями регуляторов. По согласованному системному проекту мы разрабатываем решение, которое будем готовы выпустить на рынок до конца 2019 года», — сказал директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

Напомним, ранее ФСБ России дала положительное заключение на типовое решение «Ростелекома» по информационной безопасности при работе с биометрией. Такое решение выполняет те же задачи, но устанавливается в инфраструктуре банка и подходит для средних и крупных кредитных организаций.

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