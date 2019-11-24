Обезглавленный труп мужчины в женской одежде нашли на переезде

На железнодорожном переезде в Чите нашли обезглавленное тело мужчины. Об этом сообщает ИА «Чита.ру».



Труп обнаружил машинист грузового поезда. Он заметил лежащее тело у платформы и сначала подумал, что это женщина. На мужчине была женская одежда, рядом лежала дамская сумочка, а на голове был парик.



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Позднее выяснилось, что погибший – 35-летний мужчина, житель Лесного городка. Как он оказался в этом месте в таком виде, а также обстоятельства гибели человека предстоит выяснить следователям.

