Нюша прорекламировала косметику в откровенном боди

Популярная певица Нюша прорекламировала в своем Инстаграме новую коллекцию косметики. Артистка засняла видео, на котором предстала в откровенном боди и продемонстрировала косметические средства.

Нюша подметила, что «очень счастлива» тем, что коллекция косметики выходит в свет. Она уточнила, что на протяжении месяца тестировала средства. По словам артистки, новая косметика – это «бесподобное сочетание качества, аромата и экологичности».

Чтобы привлечь внимание к посту и новой коллекции, Нюша предстала перед камерой в откровенном боди телесного цвета. Она позировала к спиной к объективу и продемонстрировала свои шикарные формы.