Новый внедорожник Ford Bronco сфотографировали на тестах

Фотошпионы смогли заснять новый Ford Bronco в серийном кузове. Машина в трехдверном исполнении, спрятав детали под камуфляж, рассекала по заснеженным дорогам и бездорожью.

Фотографии демонстрируют, что Bronco отлично чувствует себя в условиях трудной проходимости. Уверенности добавляют короткая база, большие колеса и резина с усиленными грунтозацепами. Возможно, что внедорожник получит съемный верх.

Возрожденный внедорожник должен быть представлен широкой публике уже весной или летом. Он будет конкурировать с другим американцем – легендарным Jeep Wrangler, сообщает 32cars.

Фото: Мотор1