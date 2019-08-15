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Новый смартфоны от Apple останутся без надписи IPhone

Анонимный сетевой информатор сообщил, что разработчики из компании Apple собирается уберут шильдик iPhone с корпусов новых устройств. Причина этого поступка проста: сотрудники американского бренда считают, что их продукция и так очень хорошо узнается.

Кроме того, стало известно, что как минимум один из новых «айфонов» будет выполнен в темно-зеленом цвете. Отметим, что такую информацию ранее сообщал блогер из Японии Мак Отакара. По имеющимся данным, задняя панель нового гаджета будет матовой, а надписи iPhone нет. Лицевая сторона смартфонов практически не изменится.

Видимо, американцы хотят увеличить степень минимализма во внешнем виде своих девайсов. Известно, что новый iPhone XS Max получит батарею на 3969 мАч, сообщает Городэй.

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