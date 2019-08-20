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Новый кросс-вэн Suzuki XL6 показали на официальных снимках

20 августа, утром, в интернете разместили сканы, на которых изображен новый кросс-вэн Suzuki XL6. Снимки помогут понять, как будет выглядеть автомобиль.

Известно, что новинка обзаведется пластиковым обвесом внизу кузова, расширителями колесных арок, большим клиренсом, панорамным люком и дисками на 16 дюймов. Салон кросс-вэна будет вмещать 6 человек. Машину предлагают с 1,5-литровым бензиновым атмосферным движком, который работает в паре с 48-вольтовым стартер-генератором, 5-скоростной МКПП или 4-ступенчатой АКПП. Автомобиль исключительно переднеприводный.

Согласно первоначальным данным, стоимость Suzuki XL6 в Индии будет равняться 932 тысячам рублей. Продажа у дилеров начинается уже 21 августа. Возможно, что новый кросс-вэн будет реализовываться за границей Индии, сообщает Daily Motor.

Фото: Autocar India

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