Турецкие ученые из Университета имени Безмалема Вакифа выдвинули гипотезу, что часть молекулы SARS-Cov-2 (S-белок) связывается с клетками нервной ткани, участвующими в развитии онкологического заболевания. Речь идет о глиальных и нейроглиальных клетках,окружающих нейроны.
Эту возможность ученые доказали с помощью компьютерного моделирования.
Российские эксперты отметили, что последствия контактирования онкогенных вирусов (герпес-вирусы, вирус Эпштейна-Барр, вирусы гепатита В и С) и организма порой наблюдаются спустя годы и даже десятилетия после инфицирования. Но пока рано говорить о доказанном влиянии вируса SARS-Cov-2 на развитие опухоли мозга.
Авторы статьи сами подчеркивают, что полученные результаты требуют дальнейшего исследования.
Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Засел в голове: новый коронавирус может вызвать опухоль мозга.