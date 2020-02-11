Новый Cupra Leon представят через неделю

20 февраля 2020 года будет проведена презентация нового Cupra Leon от компании SEAT. Машина будет оснащена гибридным силовым агрегатом, а также будет представлена в версии Sportstourer в двух вариантах кузова.

Бренд предложил перед премьерой одно изображение, которое дает понять: новинка получит привлекательный передний бампер с массивными воздухозаборниками. Также будет выделяться радиаторная решетка.

Ранее в Сети появились шпионские кадры, которые говорят, что новый Cupra Leon обзаведется эксклюзивным обвесом, новым выхлопом с двойными патрубками и крупным задним крылом, сообщает 32cars.

Фото: 32carsя