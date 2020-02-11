Новую Dacia Logan вывели на первые тесты

Фотошпионы засняли несколько тестовых автомобилей Dacia Logan нового поколения. Седаны начали проходить первые дорожные испытания под слоем толстой камуфляжной пленки. Однако это не помешало рассмотреть детали экстерьера.

Новый Logan получил LED-фары, но полностью оптика светодиодной не будет. Сзади изменились линия крыши и размер кона задней двери. Ожидается, что новинка прибавит в размере.

По предварительной информации, новый Logan будет представлен в октябре 2020 года, во время автошоу в Париже. Как и Sandero, бюджетный седан начнут продавать на территории Старого света в конце текущего года или в начале следующего, сообщает 32cars.

Фото: Мотор1