Нижегородские школьницы устроили перекур на уроке

Ученицы восьмого класса одной из школ Нижнего Новгорода устроили перекур прямо на уроке. Девушки курили на задних партах.

В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказался видеоролик, снятый в классе. При просмотре кадров видно, что школьницы одна за другой курят электронную сигарету, скрывая дым от нее в рюкзак или в упаковку из-под чипсов.

Ученицы веселятся, не получая замечаний. Отметим, что «главные героини» снимали происходящее и выложили это в интернет. Видео попало на вид пользователям Сети и руководству учебного заведения. Теперь по факту произошедшего будет проводиться проверка.