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Нижегородская шлифовальщица автобусов снимется для Playboy

Ежегдный конкурс от известного журнала Playboy завершился победой Аленый Тарасовой. Эта девушка работает на заводе в Нижнем Новгороде шлифовальщицей автобусов. Параметры ее фигуры почти идеальны: объем груди – 90, талии – 59, бедер – 89 сантиметров.

Сперва красотка закончила колледж и желала работать в полиции, затем, отучившись на юриста, Алена Тарасова не смогла попасть на службу в МВД. Тогда пришлось идти на завод автобусов. Там девушка отработала 3 года. В ходе конкурса Playboy красавица стала учиться на сборщика машин марки Skoda.

По словам самой победительницы, участие в мероприятии стало для нее случайностью. Она нашла в соцсети объявлеие о начале акции и подала свою анкету с укзаанием места работы. Алена утверждает, что не надеялась занять призовое место. Однако теперь она желает построить карьеру фотомодели, сообщает Рамблер.

Фото: Инстаграм Алены Тарасовой

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