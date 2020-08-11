Невежество отца убило его шестилетнюю дочь

Возбуждено уголовное дело по факту смерти шестилетней девочки в Башкирии. Ее отца подозревают в причинении смерти по неосторожности, пишет «АиФ».

Инцидент произошел 10 августа в Даутово. Сообщается, что 28-летний отец, неосведомленный о разновидностях грибов, пригодных для употребления в пищу, собрал грибы, растущие на окраине деревни. Мужчина не убедился, что урожай не ядовит. Отец приготовил грибы и вместе с детьми съел.

Свою ошибку молодой отец понял ночью, когда ему стало плохо. Девочка уже была мертва. Мужчину и мальчика госпитализировали. Причиной смерти ребенка называют отравление грибами.