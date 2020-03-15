Неадекватный мужчина убил женщину камнем на глазах у мужа

В одном из сел в Хакасии неадекватный рецидивист убил женщину. ЧП случилось прямо на глазах у супруга убитой.

7 марта, когда погибшая выходила с мужем из продуктового магазина, на нее молниеносно набросился неизвестный. Мужчина ударил 37-летнюю потерпевшую ножом, хотя супруг женщины пытался его оттолкнуть. Пострадавшая осталась в живых, это заметил нападавший. После этого он поднял с земли камень и нанес им удар по голове жертвы. В итоге жительница Хакасии умерла.

Как сообщает «Регион Online», 34-летнего нападавшего удалось задержать. Установлено, что он недавно освободился из колонии. Теперь он находится в следственном изоляторе. По предварительным заключениям следователей, мужчина совершил убийство, будучи под воздействием наркотиков. Мотив у него отсутствовал.