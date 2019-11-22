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Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) рассказали RT, какие профессии могут исчезнуть уже совсем скоро. Все они не связаны с творчеством и не требуют развитого воображения.

По мнению экспертов, в первую очередь могут исчезнуть такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик. Людей этих профессий вполне смогут заменить роботы. 

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Ранее также проводилось исследование, в котором выяснялось, какие сферы деятельности человека наиболее подвержены автоматизации. Среди них – гостиничный и ресторанный бизнес. Там также могут появиться роботы, которые смогут выполнять работу персонала. 

В то же время образование на данный момент пока самая «человеческая» сфера – оно автоматизировано только на 27%. 

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