Работники портала недвижимости Domofond.ru назвали лучшие города для жизни с детьми. В рейтинг вошли 200 населенных пунктов. Как и в минувшем году, лидером стала столица РФ. Последнюю строчку занял Каменск-Шахтинский.

Итак, тройка лидеров по лучшим условиям для жизни с детьми такова: Москва, Тюмень, Мытищи. В пятерку вошли Дмитров и Реутов. В ТОП-10 эксперты включили также Химки, Королев, Набережные Челны, Долгопрудный и Муром. Примечательно, что в числе лучших очень много городов Подмосковья.

Что касается самых худших – здесь «отличились» Каменск-Шахтинский и Шахты из Ростовского региона. Не так далеко от основных аутсайдеров располагается и город Свободный (Амурская область). Отметим, что Рязань расположилась в рейтинге на 67 позиции.