Названо число регионов, готовых к ослаблению карантинных мер

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал количество субъектов федерации, готовых к отмене введенных из-за наступления COVID-19 ограничительных мер. Таких регионов в стране пока 27.
Как пишет МордовМедиа, лишь в 27-и регионах показатели по распространению COVID-19 «не превышают единицу». Также в данных субъектах свободными остаются 50 процентов коек для заболевших вирусом.
Кроме того, учитывается постоянное тестирование граждан в субъекте. Точные данные о 27 регионах не разглашены.
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