Названа возможная стоимость iPhone 12

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Аналитик из инвестиционной банковской фирмы Wedbush Даниэл Айвс сказал, сколько будет стоить самый дешевый iPhone 12. По мнению эксперта, новейший американский гаджет обойдётся в 549 долларов и будет поддерживать сети LTE. При этом его объём памяти составит 64 Гб.

Как сообщает The Geek, на iPhone 12 поставят новый процессор Apple A14 Bionic и OLED-дисплей. Новинка будет поддерживать 5G.

Согласно предварительным прогнозам, на iPhone 12 и iPhone 12 Max установят двухмодульную камеру, а более дорогие версии получат камеру уже с тремя модулями. Кроме того, не инженеры укомплектуют новинку датчиком глубины LiDAR.