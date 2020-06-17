Названа причина смерти «доктора Франкенштейн», которая уродовала пациенток

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Собеседник издания «КП-Кубань» озвучил причину смерти лжехирурга Алены Верди, обвиняемой в уродовании пациенток.

Вскрытие показало, что женщина ушла из жизни из-за обширного инсульта с образованием субдуральной гематомы. Утверждается, что пациентка попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. К этому времени в ее головном мозге начались необратимые изменения.

Напомним, что Верди впала в кому, а 15 июня скончалась. В ее отношении было возбуждено уголовное дело. Женщина проводила пластические операции без наличия медицинского образования. Ей грозило до 6 лет тюрьмы.

По данным следствия, от ее действий пострадали пять клиентов в возрасте от 30 до 36 лет. В Сети Верди прозвали «доктор Франкенштейн».