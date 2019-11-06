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Названа цель нападения на бывшего мэра Киселевска

Целью нападения на бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева стало убийство, а не ограбление, как считалось ранее. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Канал ссылается на следствие, которое якобы пришло к такому выводу.

Накануне был задержан один из подозреваемых в преступлении – Сергей Шилов. По версии следователей, именно он не менее четырех раз выстрелил в жертву. Вместе с ним были двое подельников.

Напомним, что экс-глава Киселевска руководил городом 16 лет. Он был убит рядом с собственным домом в окрестностях города в ночь на 1 ноября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.

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