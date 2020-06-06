Назван самый популярный во время пандемии алкоголь среди россиян

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Сотрудники компании «Такском» выяснили, какой алкогольный напиток является самым популярным среди россиян во время нашествия пандемии COVID-19. По итогам исследования стало понятно, что первое место занимает пиво.

Следующее место по популярности занимает вино. Замыкает ТОП-3 водка. За ней следуют сидр и коньяк.

Опрос проводился по итогам мая. Выяснилось, что все категории алкоголя стали покупать меньше, пишет РЕН ТВ.