В этом году синоптическая весна в европейской части России начнётся раньше обычного. Причина – аномально тёплая зима. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.



Обычно синоптическая весна в этих регионах страны начинается в 20-х числах марта. Её первые признаки – таяние снега и льда на водоёмах, устойчивый переход температуры воздуха в плюс.



– Конечно же, в этом году вполне можно ожидать, что все эти процессы произойдут раньше обычного, – приводит ТАСС слова учёного.



Вильфанд отметил, что в эту зиму погода была очень тёплая, из-за чего снежный покров окончательно не сформировался, толстого слоя льда на многих реках просто нет. Зимняя погода, по словам синоптика, была характерна, по большей части, третьей декаде марта.

