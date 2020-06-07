Наташа Королева показала маску по цене машины

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Певица Наташа Королева похвалилась медицинской маской, которая была украшена полудрагоценными камнями. Изделие звезда показала в Инстаграме.

Как сообщает Вечерняя Казань, маска стоит 350 тысяч рублей. при этом сама Наташа Королева в публикации отметила, что «всегда хочется красоты». Она призвала фанатов не унывать.

Напомним, ранее супруг Королевой – стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) сетовал, сообщая, что артисты сейчас страдают от безденежья. Он призывал к тому, чтобы помогать представителям эстрады.