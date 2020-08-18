Настя Каменских рассказала, что гуляет голой на природе

Популярная певица Настя Каменских выложила в Instagram фото, на котором она позировала перед камерой абсолютно голой. В подписи к кадру звезда объяснила, что любит гулять голой на природе.

Она отметила, что любит лето, потому что именно в это время года чувствует единение с природой. Кроме того, она отметила, что ей нравится гулять на природе голышом.

«Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого», – подписала «голый» снимок Каменских.

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На фото Настя позировала без одежды в поле. Она взмахнула рукой, держа в цветы и показывая свое максимальное наслаждение, сообщает РЕН ТВ.