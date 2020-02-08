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Найден подозреваемый в убийстве 37-летней женщины в Новой Москве

13 декабря 2019 года в квартире на территории Щербинки нашли мертвой 37-летнюю женщину. Специалисты выяснили: смерь наступила примерно за 6 часов до обнаружения трупа. Имеются повреждения внутренних органов.

7 февраля правоохранители арестовали подозреваемого в совершении убийства москвички. Им оказался 49-летний сожитель погибшей. По версии следствия, именно он избил женщину, нанеся ей смертельные повреждения.

По факту убийства уже заведено уголовное дело, расследование продолжается, сообщает РЕН ТВ.

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