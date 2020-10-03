Найден чеченец, убивший одним ударом спортсмена в Крыму

Следователи установили личность мужчины, который нанес смертельный удар 36-летнему спортсмену Артему Кузнецову в центре Симферополя, пишет «КП».

Инцидент произошел в ночь на 20 сентября. Парень возвращался домой из магазина. К нему пристала группа чеченцев. После короткого разговора один из них нанес жертву сокрушительный удар, от которого парень упал без сознания и ударился головой о плитку.

Молодой человек скончался в своей квартире на следующий день на руках у дедушки-ветерана, с которым проживал последние несколько лет. Причиной стала от черепно-мозговой травмы. Выяснилось, что погибший был пьян.

Зачинщиком драки оказался житель Чеченской республики, якобы отдыхавший в Крыму этим летом. Спустя несколько дней он уехал на родину и не знал о трагических последствиях своей выходки.