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Начальника полиции Омска уволили за драку в московском метро

Начальника полиции Омска, полковника Алексея Меркушова уволили после окончания служебной проверки по факту инцидента в московском метро. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, 11 июля, на станции «Каширская» Меркушов подрался с машинистом метро. Оба получили телесные повреждения. 

В Москве полицейский находился на обучении в Академии управления МВД, сразу после драки его отчислили из учебного заведения. Сообщается, что в полиции Меркушов служил почти 25 лет, уволен он был с формулировкой «за совершение порочащего поступка».

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