Начальника полиции Омска уволили за драку в московском метро

Начальника полиции Омска, полковника Алексея Меркушова уволили после окончания служебной проверки по факту инцидента в московском метро. Об этом сообщает «Коммерсант».



По данным издания, 11 июля, на станции «Каширская» Меркушов подрался с машинистом метро. Оба получили телесные повреждения.



В Москве полицейский находился на обучении в Академии управления МВД, сразу после драки его отчислили из учебного заведения. Сообщается, что в полиции Меркушов служил почти 25 лет, уволен он был с формулировкой «за совершение порочащего поступка».

